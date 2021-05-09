В Псковской области осталось 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, обращаясь к участникам и зрителям Парада Победы в Пскове 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
День Победы - это праздник со слезами на глазах, святой и неприкасаемый для каждой российской семьи, подчеркнул Михаил Ведерников. «Но вместе с тем - это день нашего национального триумфа. Защитники нашей Родины, герои всех возрастов и народов, известные и неизвестные, на фронте и в тылу справились с чудовищным врагом человечества. Они победили, совершив неисчислимое количество подвигов, каждый из которых достоин отдельного памятника. Они подняли нашу страну из руин», - отметил он.
«Послевоенные годы стали временем великих мирных открытий и свершений, - продолжил глава региона. - Инфраструктура и промышленность восстанавливалась невиданными темпами, колоссальным трудом целого поколения. Это был период невиданного расцвета культуры: военные песни, киноленты и фотографии стали частью нашего национального кода. Наша наука была поставлена на служение обществу. Невероятные открытия позволили уже спустя 16 лет после Победы отправить первого человека в космос».
Губернатор подчеркнул, что ветераны определили будущее страны на десятилетия вперед. «Мы благодарим вас за мужество, стойкость, военные и трудовые свершения. В этот великий день от всех души желаю каждому жителю Псковской области счастья и здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Будем достойны подвига наших героев! С праздником! С днем Великой Победы!» - заключил он.
Затем глава региона объявил минуту молчания, после чего состоялся торжественный марш.