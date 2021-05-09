Общество

В Псковской области осталось 200 ветеранов Великой Отечественной войны

В Псковской области осталось 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, обращаясь к участникам и зрителям Парада Победы в Пскове 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие ветераны, труженики тыла, узники фашизма, дети войны. Товарищи генералы и офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 80 лет назад история страны разделилась на до и после. Вероломный удар врага унес миллионы жизней всех народов бывшего Советского союза. Территория Псковской области, как и многих других регионов, была оккупирована. Ее жители три года были вынуждены каждый день сражаться за свою жизнь и свободу. Многое было безвозвратно утеряно. Почти 4 тысячи деревень сожжены дотла. От большинства городов остались лишь отдельные здания», - сказал глава региона.

День Победы - это праздник со слезами на глазах, святой и неприкасаемый для каждой российской семьи, подчеркнул Михаил Ведерников. «Но вместе с тем - это день нашего национального триумфа. Защитники нашей Родины, герои всех возрастов и народов, известные и неизвестные, на фронте и в тылу справились с чудовищным врагом человечества. Они победили, совершив неисчислимое количество подвигов, каждый из которых достоин отдельного памятника. Они подняли нашу страну из руин», - отметил он.

«Послевоенные годы стали временем великих мирных открытий и свершений, - продолжил глава региона. - Инфраструктура и промышленность восстанавливалась невиданными темпами, колоссальным трудом целого поколения. Это был период невиданного расцвета культуры: военные песни, киноленты и фотографии стали частью нашего национального кода. Наша наука была поставлена на служение обществу. Невероятные открытия позволили уже спустя 16 лет после Победы отправить первого человека в космос».

«Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто защищал нашу Родину, кто служил ей во время и после войны. К сожалению, великое поколение победителей уходит. В Псковской области осталось всего 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон и вечная память каждому, кто жил, воевал и трудился вместе с вами», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что ветераны определили будущее страны на десятилетия вперед. «Мы благодарим вас за мужество, стойкость, военные и трудовые свершения. В этот великий день от всех души желаю каждому жителю Псковской области счастья и здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Будем достойны подвига наших героев! С праздником! С днем Великой Победы!» - заключил он.

Затем глава региона объявил минуту молчания, после чего состоялся торжественный марш.