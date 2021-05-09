Общество

Празднование Дня Победы в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 мая, в Пскове отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Утром в областном центре у могилы Неизвестного солдата с ограниченным количеством участников состоялся парад Победы. Перед ветеранами и гостями мероприятия торжественным маршем прошли служащие Псковского территориального гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы.

Также на территории Пскова организовали тематические выставки, под окнами ветеранов состоялись представления с песнями военных лет.

В связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, празднование Дня Победы в этом году проходит в усеченном варианте, многие мероприятия перевели в онлайн-формат.