Общество

Почти 500 полицейских обеспечивают безопасность в Псковской области 9 мая

477 сотрудников полиции обеспечивают безопасность в Псковской области на праздничных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МВД России.

«В настоящее время праздничные мероприятия в честь Дня Победы продолжаются. Происшествий и нарушений общественного порядка не зафиксировано», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе мероприятия проходят в особом формате, с ограниченным кругом участников и соблюдением правил безопасности. «Тем не менее все усилия стражей порядка сегодня направлены на профилактику правонарушений и защиту ветеранов от противоправных деяний», - заверили в пресс-службе.