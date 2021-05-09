Председатель облсовпрофа пожелал ветеранам здоровья и долголетия

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил ветеранов, тружеников тыла, жителей и гостей региона с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
«Наш долг помнить о всех сражавшихся и погибших на полях сражений, замученных в плену и концлагерях, - отметил Игорь Иванов. - На нас всех лежит огромная ответственность перед ними за сохранение памяти и помощь оставшимся в живых ветеранам. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма, тепла и внимания родных и близких».
Председатель облсовпрофа также пожелал всем мира, любви, радости и благополучия.