Общество

Председатель облсовпрофа пожелал ветеранам здоровья и долголетия

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил ветеранов, тружеников тыла, жителей и гостей региона с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«9 мая – священная дата в истории нашей страны. Позвольте от имени всего профсоюзного движения от всей души поздравить вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Это праздник гордости и памяти, это день радости со слезами на глазах. Гордости за нашу Отчизну и наш народ, который сумел выстоять, преодолеть все трудности и лишения военных лет, и победить. Победить сильного и беспощадного врага, которого поддерживала половина Европы», - сказал он.

«Наш долг помнить о всех сражавшихся и погибших на полях сражений, замученных в плену и концлагерях, - отметил Игорь Иванов. - На нас всех лежит огромная ответственность перед ними за сохранение памяти и помощь оставшимся в живых ветеранам. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма, тепла и внимания родных и близких».

Председатель облсовпрофа также пожелал всем мира, любви, радости и благополучия.