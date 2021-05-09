Общество

Власти Великих Лук поздравили ветеранов с Днем Победы

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили ветеранов и жителей города с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«9 Мая – это особый всенародный праздник, день памяти, гордости, славы и благодарности героям-освободителям, отстоявшим мир и независимость Отечества, - говорится в поздравлении. - Память о героическом подвиге нашего народа, его мужестве и патриотизме объединяет нас сегодня в стремлении честно и добросовестно трудиться на благо Родины. Пусть пример самоотверженной любви к Отчизне и стойкости поколения победителей станет прочной основой для дальнейшего развития и процветания Великой России».

Николай Козловский и Любовь Романова пожелали всем крепкого здоровья, добра, благополучия, счастья и мирного неба над головой.