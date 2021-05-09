Общество

Национальный парк «Себежский» расскажет о «хранителях»

В визит-центре национального парка «Себежский» начался монтаж новой экспозиции «Хранители». Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

«Экспозиция – визитная карточка концептуально по-новому спроектированной инфраструктуры национального парка "Себежский", - говорится в сообщении. - Это функциональная часть комплекса связанных между собой объектов шести новых экологических троп, составляющих основу экскурсионного пособия на территории парка. Визуальные эффекты и тактильные ощущения позволяют получить представление об особенностях профессиональной сферы каждого специалиста, увидеть их портреты. Чем занимается орнитолог? Чем отличается профессия лесника и лесничего? Чем важны профессии ихтиолога и гидрометеоролога? Для чего необходим охотовед в национальном парке? Какое место занимает работа исследователя в системе профессий охраняемой территории? И вообще, зачем все это надо людям и парку? На эти и другие вопросы ответят "говорящие" экспонаты, снабженные интерактивными элементами и информативными текстами».

Отмечается, что гости визит-центра смогут погрузиться в мир профессий национального парка, познакомиться с их атрибутами, характерными чертами и обязанностями. «Здесь впервые станет возможным, еще не выходя на территорию парка, почувствовать себя одним из "хранителей" заповедной территории. Они стоят на страже биоразнообразия парка, работая в одной команде как часы», - рассказали в нацпарке.

Новая экспозиция станет доступна для посетителей уже летом.