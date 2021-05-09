Общество

Псковскую межрайонную больницу капитально отремонтируют в этом году

Псковскую межрайонную больницу (Псков, Ленинградская шоссе, 65) капитально отремонтируют в этом году. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит заменить оконные блоки, подоконные доски, отремонтировать наружные и внутренние откосы (штукатурка, подготовка под окраску, окраска), заменить внутренние и наружные дверные блоки.

Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится в электронной форме 21 мая. Работы необходимо завершить в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 208 тысяч 246 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.