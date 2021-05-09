Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без работы не останемся
Уникальная разработка Nordman
За покупками с экосумкой
Лицей Ростелекома
БОПЭТ цифры и факты
50 лет в сельском хозяйстве
Модно и практично
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 09.05.2021 08:511 Более 50 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 09.05.2021 21:330 Тетерев стал героем видео Полистовского заповедника 09.05.2021 21:030 Праздничные мероприятия прошли в Острове в честь Дня Победы. ФОТО 09.05.2021 20:300 Псковскую межрайонную больницу капитально отремонтируют в этом году 09.05.2021 20:010 Торжественный марш военнослужащих состоялся в Великих Луках 09.05.2021 19:050 Александр Козловский поздравил столетних ветеранов региона с Днем Победы
 
 
 
Самое популярное 04.05.2021 09:387 Интерактив: Провалилась в вымоину в центре Пскова 04.05.2021 17:400 Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая 06.05.2021 20:177 Ключевой скандал 05.05.2021 21:0410 В Пскове проходит репетиция Парада Победы. ФОТО 02.05.2021 19:352 О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Тетерев стал героем видео Полистовского заповедника

09.05.2021 21:33|ПсковКомментариев: 0

Тетерев стал героем видео Полистовского заповедника, опубликованного в Instagram-аккаунте особо охраняемой природной территории.

 

 

Ранее сотрудники заповедника предложили подписчикам ответить на загадку, кто «спрятался за кадром», а сегодня опубликовали ответ. «За кадром нашего видео был вот этот красавец - тетерев!» - говорится в сообщении.

Тетерев - распространенная птица семейства фазановых, обитающая в лесной, лесостепной и частично степной зоне Евразии, в том числе и на территории России. На всем протяжении ареала оседлая либо кочующая птица; селится на лесных опушках, вдоль кромки леса, в долинах крупных рек.

Теги: #Полистовский заповедник #птицы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 794 человека
09.05.2021, 21:330 Тетерев стал героем видео Полистовского заповедника 09.05.2021, 21:030 Праздничные мероприятия прошли в Острове в честь Дня Победы. ФОТО 09.05.2021, 20:300 Псковскую межрайонную больницу капитально отремонтируют в этом году 09.05.2021, 20:010 Торжественный марш военнослужащих состоялся в Великих Луках
09.05.2021, 19:260 Частный дом горит на Запсковье. ВИДЕО 09.05.2021, 19:050 Александр Козловский поздравил столетних ветеранов региона с Днем Победы 09.05.2021, 18:460 Пропавшего без вести великолучанина разыскивают полицейские 09.05.2021, 18:000 Выставка «Победители» работает в Изборской крепости
09.05.2021, 17:430 Власти Великих Лук поздравили ветеранов с Днем Победы 09.05.2021, 17:250 Национальный парк «Себежский» расскажет о «хранителях» 09.05.2021, 17:033 Жители Эстонии несут цветы к памятнику Воину-освободителю 09.05.2021, 16:487 Празднование Дня Победы в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
09.05.2021, 16:421 Андрей Турчак: Мы всегда будем помнить тех, кто ковал Победу 09.05.2021, 16:150 Музейный «Бессмертный полк» сформирован на сайте «Михайловского» 09.05.2021, 15:480 Председатель облсовпрофа пожелал ветеранам здоровья и долголетия 09.05.2021, 15:401 Автомобиль сбил велосипедиста под Псковом
09.05.2021, 15:221 Полиция перекрыла прямой доступ к памятнику освободителям Риги 09.05.2021, 15:000 Псковичи присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка» 09.05.2021, 14:430 Глава Пскова: 9 Мая - священный праздник для каждого из нас 09.05.2021, 14:210 Почти 500 полицейских обеспечивают безопасность в Псковской области 9 мая
09.05.2021, 14:000 Псковские школьники рассказали о подвиге прадедов 09.05.2021, 13:240 Реставрацию памятника на могиле Пушкина в Святогорском монастыре начнут 12 мая 09.05.2021, 13:043 Концерты под окнами ветеранов проходят в Пскове. ФОТО. ВИДЕО 09.05.2021, 12:310 До +24°C потеплеет в Псковской области 10 мая
09.05.2021, 12:070 Пострадавшему на производстве псковичу спасают жизнь в Петербурге 09.05.2021, 11:450 Александр Братчиков: День Победы объединяет поколения людей 09.05.2021, 11:231 Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой 09.05.2021, 11:090 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 365
09.05.2021, 11:060 Герои неба с земли Псковской 09.05.2021, 10:380 В Псковской области осталось 200 ветеранов Великой Отечественной войны 09.05.2021, 10:004 В Пскове проходит Парад Победы. ФОТО. ВИДЕО 09.05.2021, 09:500 Активисты молодежного совета Псковского облсовпрофа поздравили ветеранов с Днем Победы
09.05.2021, 09:200 Александр Козловский: 9 мая – священный день для всех жителей страны 09.05.2021, 09:170 Специалисты «Экопрома» проведут прием граждан в Невеле 14 мая 09.05.2021, 09:100 Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 09.05.2021, 09:000 Александр Котов: День Победы – символ великого народного подвига и единения поколений
09.05.2021, 08:511 Более 50 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 09.05.2021, 08:270 Свыше 150 авиабомб обезвредили сотрудники МЧС России с начала года 09.05.2021, 08:000 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы 09.05.2021, 00:140 Система сертификатов о вакцинации от COVID-19 может заработать в Евросоюзе в июне
08.05.2021, 22:190 ‎Ралли офф-роуд проходят в Новоржевском районе 08.05.2021, 21:560 Губернатор Псковской области рассказал жителям региона о мероприятиях на 9 мая 08.05.2021, 21:374 Отопительный сезон завершится в Пскове 12 мая 08.05.2021, 21:200 Великолукский школьник стал призером всероссийской олимпиады по физкультуре
08.05.2021, 21:010 В Острове прошла приемка ремонтных работ на цепных мостах 08.05.2021, 20:420 Депутаты Псковской гордумы поздравили ветеранов с годовщиной Победы 08.05.2021, 20:230 Боксер из Великих Лук стал новым чемпионом WBO European 08.05.2021, 20:030 Новый памятник погибшим в годы войны открыли в Порховском районе
08.05.2021, 19:454 Владимир Путин рассказал о создании комфортных условий для мигрантов в России 08.05.2021, 19:260 Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне 08.05.2021, 19:071 В России допустили сокращение рабочих часов для некоторых людей 08.05.2021, 18:485 Ветераны будут находиться на параде в Пскове без масок
08.05.2021, 18:321 В Великих Луках проходят концерты под окнами ветеранов  08.05.2021, 18:140 Россиян призвали поторопиться с покупкой нового автомобиля 08.05.2021, 17:562 Псковский артист Денис Кугай рассказал о своей роли в «Смерти Тарелкина» 08.05.2021, 17:408 Александр Козловский помог пенсионерке из Куньинского района посадить картофель
08.05.2021, 17:230 До 17 градусов тепла ожидают на территории Псковской области 9 мая 08.05.2021, 17:0619 К Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы руководители региона и города 08.05.2021, 16:530 Пропавшего два года назад великолучанина продолжают искать 08.05.2021, 16:160 Псковичам напомнили про работу «телефона доверия» в МЧС
08.05.2021, 15:570 В Пскове руководство УМВД поздравило ветеранов с наступающим праздником 08.05.2021, 15:390 В Изборском музее-заповеднике прокомментировали ситуацию со строительством часовни 08.05.2021, 15:200 Легкоатлетический пробег ко Дню Победы провели в Палкинском районе 08.05.2021, 15:033 Россия засекла повышенную космическую активность
08.05.2021, 14:470 Выстрел из подствольного гранатомета обнаружили в Опочецком районе 08.05.2021, 14:302 Фотофакт: Горящий автомобиль на улице Рокоссовского в Пскове 08.05.2021, 14:100 В Пскове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел 08.05.2021, 13:520 Жилой дом сгорел в Новоржевском районе ночью
08.05.2021, 13:351 Определен самый главный праздник для россиян 08.05.2021, 13:170 В Себежском районе завершился трехдневный международный поход 08.05.2021, 12:580 В Пскове прохожим задали вопросы по истории Великой Отечественной войны 08.05.2021, 12:401 Мэрия Владивостока проводит проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов
08.05.2021, 12:250 Стали известны подробности пожара, при котором в Пскове погибла пенсионерка 08.05.2021, 12:020 Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области 08.05.2021, 11:440 Псковский курсант стала призером научной конференции в Белоруссии 08.05.2021, 11:271 Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.