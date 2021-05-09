Общество

Тетерев стал героем видео Полистовского заповедника

Тетерев стал героем видео Полистовского заповедника, опубликованного в Instagram-аккаунте особо охраняемой природной территории.

Ранее сотрудники заповедника предложили подписчикам ответить на загадку, кто «спрятался за кадром», а сегодня опубликовали ответ. «За кадром нашего видео был вот этот красавец - тетерев!» - говорится в сообщении.

Тетерев - распространенная птица семейства фазановых, обитающая в лесной, лесостепной и частично степной зоне Евразии, в том числе и на территории России. На всем протяжении ареала оседлая либо кочующая птица; селится на лесных опушках, вдоль кромки леса, в долинах крупных рек.