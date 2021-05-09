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Праздничные мероприятия прошли в Острове в честь Дня Победы. ФОТО

Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Острове 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«Организаторы постарались обеспечить все меры безопасности, связанные с ограничительными мероприятиями, привлекли ограниченное число участников, оптимально составили программу», - заметили в администрации.

Поприветствовав и поздравив участников торжественного прохождения войск с праздником Победы, начальник Островского гарнизона полковник Олег Иваскевич зачитал праздничный приказ Министра обороны России.

В своем обращении к присутствующим глава Островского района Дмитрий Быстров подчеркнул исключительную значимость победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Он напомнил о недопустимости искажения исторической правды, необходимости сохранения всенародной памяти о славном подвиге советских солдат и тружеников тыла во имя свободы и мирной жизни потомков в нашей стране и в освобожденной от фашизма Европе.

Глава района напомнил молодежи о необходимости сохранить и приумножить все лучшее, что сделано старшими поколениями.

«Низкий поклон ветеранам от всех ныне живущих! Мы будем вечно чтить подвиг освободителей, скорбеть о погибших и замученных, всегда отстаивать правду о войне. Желаю ветеранам, их родным и близким, всем островичам здоровья, благополучия и мирного неба! Спасибо вам Победу! Спасибо за мир! Спасибо за жизнь! - сказал Дмитрий Быстров.

Перед участниками праздника также выступил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян и председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Островского района Виктор Неизвестный.

После «минуты молчания» к братским могилам защитников Острова и памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой возложили цветы и гирлянды.

Благодаря стараниям воинов Островского гарнизона, праздничное мероприятие прошло динамично и запоминающее, отметили в районной администрации.

«Отличную строевую выучку, мастерское обращение с оружием, умение перестроения под барабанный бой, слаженное исполнение строевых песен, великолепное владение приемами рукопашного боя – все это продемонстрировали воины Островского гарнизона. Особо себя показал коллектив военного оркестра в/ч 35700. Музыканты устроили на городской площади оригинальное праздничное дефиле. Прекрасную связку с военнослужащими составили детские творческие коллективы и Центр культуры "Юбилейный", которые выступили с танцевально-театрализованными композициями», - рассказали в администрации.

Центральным событием праздника стало торжественное прохождение войск Островского гарнизона перед ветеранами и официальными лицами. Вместе с парадными подразделениями военнослужащих свой строевой шаг показали представители Всероссийского движения «Юнармия».

Более 14 тысяч жителей Острова и Островского района были призваны на защиту Родины. Из них на фронтах Великой Отечественной войны погибли 6 тысяч 625 человек, 3 тысячи 193 человека числятся пропавшими без вести, возвратились домой всего 4 тысячи 510 человек.

«Многие наши земляки были удостоены правительственных наград. Стоит отметить, что 11 островичей удостоены высокого звания – Герой Советского Союза», - добавили в администрации.