Общество

Псковские писатели запустили новый литературный проект

Региональное отделение Союза писателей России начинает серию публикаций современных псковских авторов в рамках проекта «Псковская литературная среда». В ходе реализации проекта еженедельно, по средам, начиная с 12 мая, на сайте «Псковский литературный портал» будут публиковаться произведения псковских литераторов. Подать заявку на участие в проекте может любой желающий при условии, что он живёт в Псковской области и пишет стихи и (или) прозу.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей России, один автор может представить для публикации в рамках проекта не более одной подборки стихов и не более одной подборки прозаических произведений. Лучшие из них будут опубликованы, а автор получит свидетельство о публикации.

На сайте предусмотрена возможность обсуждения опубликованных произведений участниками и читателями.