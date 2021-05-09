Общество

Опубликовано полное видео Парада Победы в Пскове

В воскресенье, 9 мая, в Пскове прошел Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщала Псковская Лента Новостей, в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, празднование Дня Победы в этом году прошло в усеченном варианте, многие мероприятия перевели в онлайн-формат.

Полное видео Парада Победы в Пскове опубликовано на ютуб-канале ГТРК «Псков». Напомним, утром 9 мая в областном центре у могилы Неизвестного солдата перед ветеранами и гостями мероприятия торжественным маршем прошли военнослужащие Псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы.