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Общество

Росгвардия приглашает псковичей на службу во вневедомственную охрану 

10.05.2021 10:49|ПсковКомментариев: 0

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. 

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ. 

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: 

МОВО «Опочецкое» 
МОВО «Псковский» 
МОВО «Великолукский» 
МОВО «Дедовичское» 
ОВО по Порховскому району 
МОВО «Пушкиногорское». 

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. 
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

Источник: Псковская Лента Новостей
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