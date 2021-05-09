Общество

Псковичей приглашают на поэтические чтения

12 мая Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) с 12. 00 до 15. 00 часов приглашает псковичей и гостей города к участию в поэтических чтениях «И в День Победы нежный и туманный», посвященных празднику Великой Победы.

Все желающие смогут в формате открытого микрофона прочесть отрывки художественной или документальной прозы, стихотворения военной тематики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, состоятся открытие выставки «Многонациональная литература о Великой Победе» - изданий на основе архивных документов и художественная литература, посвященных теме братской дружбы народов на войне и обзор-презентация «Творчество военных лет».

Предварительная запись по телефону 8 (921) 113-79- 05