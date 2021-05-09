Общество

Межрегиональный конкурс изобретений и инженерии пройдет в Пскове

С 11 по 13 мая в Пскове пройдет межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон-2021». В нем примут участие команды кванторианцев из детских технопарков Пскова, Великих Лук, Костромы, Первоуральска и Мурманска. Конкурс пройдет в детском технопарке «Кванториум Псков».

«Участникам конкурса предстоит проявить изобретательность и показать свои творческие способности, соревнуясь по трем направлениям: medic, furnitools, art & toys. В первом треке школьники будут работать над проектами, связанными с медицинскими технологиями, ортопедией, экзоскелетами. Второе направление нацелено на создание систем хранения для дома, предметов мебели и быта, приспособлений и инструментов. Последний трек - творческое направление, где участники могут создавать предметы техноискусства, промышленного дизайна, развивающие игрушки, головоломки и т.п. Направления будут разыграны с помощью жеребьевки.

В течение трех дней командам предстоит работать над своими проектами. Для участников будут проведены мастер-классы по промышленному дизайну, исследованию пользователя, созданию презентации. Оценит работы жюри, состоящее из специалистов псковского Кванториума и приглашенных экспертов», - сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториум Псков».

Отметим, что «Мейкертон» в Пскове пройдет третий раз. При организации мероприятий будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.