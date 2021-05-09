Общество

Псковский губернатор сообщил о темах встречи с главой Красногородского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Красногородского района Валентиной Понизовской эпидемиологическую ситуацию в муниципалитете и ход реализации нацпроектов. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что в районе с начала распространения коронавируса зарегистрировано 214 случаев заражения. Все контактные больные оперативно отрабатываются, поэтому очагов удалось избежать.

«Прививочная кампания идёт хорошими темпами – первый компонент получили уже 1786 человек, из них 1158 полностью завершили вакцинацию. В рамках реализации нацпроектов все работы идут по графику. В том числе, в этом году в район будет поставлен автоклуб с дополнительным световым и звуковым оборудованием, закуплена мебель и учебная техника для Дома детского творчества, а также приведена в порядок площадь А.Никандровой. Рассчитываю, что достигнутая динамика будет сохранена», - заключил Михаил Ведерников.