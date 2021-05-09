Общество

Полистовский заповедник подвел итоги фотоконкурса «Пернатые в объективе»

В Полистовском заповеднике подведены итоги конкурса «Пернатые в объективе». На суд жюри было приславно 280 работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, конкурс собрал любителей природы, которым интересен птичий мир, которые хотят и стремятся изучать его видовой состав, и, конечно же, его запечатлеть. «Весна – это время, когда пернатые обитатели возвращаются на родные земли. Воркуют, танцуют, создают семьи, выводят потомство и от всей птичьей души радуются каждому новому дню», - отметили организаторы конкурса.

Его победителями стали следующие участники.

1 категория – семейная (дошкольники, до 6,5-7 лет):

I место - Иванов Вадим, МБОУ "Центр образования Опочецкого района" структурное подразделение "Детский сад "Теремок";

II место - Курсакова София, МБДОУ "Детский сад № 19" г. Великие Луки;

III место - Михайлов Иван, МБУДО «Новоржевский ДДТ».

2 категория – младшая (1-4 классы):

I место - Кизик Егор, МОУ «Лычёвская СШ»;

II место - Бородин Николай, МБОУ "Гдовская СОШ";

III место - Филина Екатерина, МБОУ "СОШ № 23" г. Псков.

3 категория – средняя (5-9 классы):

I место - Авакян Араксия, МБОУ "Вернявинская СОШ";

II место - Остапенко Мария, МАОУ "Лицей № 11" г. Великие Луки;

III место - Сергеев Игорь, ГБОУ "Пушкиногорская санаторная школа-интернат".

4 категория – старшая (10-11 классы):

I место - Большаков Максим, МОУ «Першинская СШ»;

II место - Нагаева Оксана, МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей" г. Пустошка;

III место - Гевлич Дарья, ГБОУ "Центра специального образования № 3" г. Великие Луки.

Победители будут награждены дипломами и памятными призами от Полистовского заповедника.