Общество

Путин оценил ситуацию с вакцинацией против COVID-19 в России

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в России стабильна, прививку сделали уже порядка 21 миллиона человек, рассказал президент Владимир Путин. Его оценку приводит РИА Новости в понедельник, 10 мая.

«У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал он.

Глава государства призвал к продолжению активной вакцинации населения. Он указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

Также Путин сообщил, что имеет хорошие показатели антител к коронавирусу после пройденной вакцинации. Название препарата, которым привился российский лидер, Кремль уточнять не стал.

Как отмечает «Лента.ру», 6 мая Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».