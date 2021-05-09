Общество

Ирина Голубева вернулась на пост руководителя псковского отделения ВООПИиК

Псковский архитектор и искусствовед Ирина Голубева избрана на 5 лет председателем областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Такое решение было принято в ходе внеочередной отчетно-выборной конференции регионального отделения ВООПИиК. Отметим, что ранее, с 2007 по 2017 год, Ирина Голубева уже занимала этот пост.

«Я не горела желанием вернуться, но согласилась», - прокомментировала Псковской Ленте Новостей свое возвращение Ирина Голубева. По ее словам, также избраны два заместителя председателя областной организации, в которую входит 77 человек. Это хранители Мирожского монастыря Ирина Мельникова и Олег Федоров.

Как отметила Ирина Голубева, необходимость в проведении внеочередной конференции областного отделения ВООПИиК возникла в связи с тем, что должен быть изменен регламент работы всей организации; в июне пройдет всероссийская конференция защитников памятников истории и культуры.

Напомним, что с 2017 года областное отделение ВООПИиК возглавлял архитектор-реставратор Андрей Лебедев, его заместителями были Ирина Голубева и Ирина Мельникова.