Общество

Доктор Мясников назвал ошибку пациентов больниц

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибкой малоподвижный образ жизни тяжелобольных людей. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает РИА Новости.

По мнению медицинского специалиста, необходимо продолжать физическую деятельность даже в случае болезни. Он отметил, что двигаться нужно также и лежачим больным, совершая упражнения в постели.

Мясников также рассказал о шкале распознавания активности пациента больницы — он заполняет анкету с различными вопросами, после чего получает от доктора примерный прогноз для себя.

Ранее сообщалось, что Александр Мясников заболевание у мужчин, возникновение которого может быть симптомом онкологии. Железодефицитная анемия у представителей сильного пола порой свидетельствует о поражениях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при этом у женщин низкий гемоглобин объясняется естественными кровопотерями, пояснил специалист, передает «Лента.ру».