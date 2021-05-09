Общество

МЧС продолжает работу по предотвращению пожаров в Псковской области

В понедельник, 10 мая, рамках сезонной профилактической операции «Антипал» и в целях соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам проведен профилактический рейд в деревнях. Платоново и Демидово Великолукского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в ходе рейда особое внимание было уделено разъяснению требований пожарной безопасности в пожароопасный период. До населения доведен порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, а также приведены примеры случаев сжигания сухой травянистой растительности, которые впоследствии привели к пожарам. Дополнительно разъяснены меры пожарной безопасности в быту.