Общество

Ученые заявили о связи пародонтита с высоким риском смерти от COVID-19

Исследователи факультета стоматологии Университета Макгилла (Канада) и отделения стоматологии Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад (Катар) изучили связь пародонтита (хронического воспаления десен) с осложнениями COVID‐19.

Оказалось, что у зараженных коронавирусом с пародонтитом в 8,81 раза выше риск летального исхода, чем у людей со здоровыми деснами. Также пациенты со стоматологической проблемой в 3,54 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии и в 4,57 раза чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, пишет газета «Известия».

Ученые использовали математические модели, учитывающие демографические, медицинские и поведенческие факторы. Наличие пародонтита оценивали с помощью стоматологических рентгенограмм из медицинской базы данных. В выборку включили 568 пациентов.

Если патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы, проникают в кровяное русло через пародонтальные карманы, это создает предпосылки для развития тромбоза, сказала директор Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева.

Как показал ряд исследований, воспалительные заболевания пародонта (первую очередь пародонтит) могут быть взаимосвязаны с общесоматическими патологиями, в том числе печени, почек, желудка, кишечника, отметил главный врач, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, имплантолог стоматологической клиники «Имплант Тайм» Сергей Рожнов. Он уточнил, что проблему усугубляет «вялотекущее» длительное течение пародонтита. На ранних стадиях заболевания у пациентов практически нет жалоб и дискомфорта, поэтому проблему не всегда удается обнаружить своевременно.