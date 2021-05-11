Общество

В России решили упростить процедуру возврата похищенных мошенниками средств

Банк России разрабатывает законопроект, который позволит банкам блокировать переведенную на счет кибермошенников или посредников сумму после обращения пострадавшего, сообщает РБК со ссылкой на газету «Известия».

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — пояснил замначальника департамента информбезопасности регулятора Артем Сычев.

По данным газеты, в 50% случаев мошенники снимают похищенные средства в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов и только в 3% — в течение суток. Зачастую они используют цепочку переводов, а в качестве первого получателя указывают подставное лицо (дропа). При этом сейчас банки не имеют правовых оснований блокировать зачисленные на счет средства и не могут отказать в их выдаче, отмечает издание.

«Если деньги попали на счет дропа, то распоряжаться деньгами может только он. Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты», — пояснил Артем Сычев.

В пресс-службе Минфина сообщили, что также прорабатывают законодательные меры по возврату переведенных злоумышленникам средств, но отказались раскрыть подробности.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сообщил о подготовке законодательной инициативы, которая предусматривает автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя. Предлагаемые изменения дали бы возможность повысить долю возврата до 15–30% от общего объема похищенных средств, считают в АБР.

По данным МВД России, мошенники используют три наиболее распространенных способа хищения денег с банковских счетов россиян. Прежде всего — путем направления в банки распоряжений о перечислении средств на счета, подконтрольные преступникам. Кроме того, злоумышленники выманивают у потенциальных жертв конфиденциальную информацию по телефону, а затем проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают деньги. Зачастую преступники также обманным путем побуждают потерпевшего к самостоятельному переводу денежных средств.

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В 2020 году мошенники похищали у россиян за один раз в среднем 13,9 тысячи рублей, что на 8% меньше, чем в 2019-м (15 тысяч рублей), следует из исследования группы «Тинькофф». При этом за прошлый год злоумышленники похитили у граждан на 70% больше в сравнении в позапрошлым. Половину всех украденных денег жертвы перевели мошенникам сами, еще 28% приходится на потери от того, что клиенты раскрывали данные карт или секретные коды от банка.