Общество

Марина Гаращенко назвала причину удлинения сроков получения медпомощи

Удлинение сроков получения медицинской помощи в Псковской области обусловлено кадровым дефицитом. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Мужчина рассказал, что 16 апреля в островской больнице он записывался на холтеровское исследование, и его смогли записать только на 23 июня. «При проблемах с сердцем это очень долго. Я понимаю, что так в любой больнице. Такой обстановки не было, это стало происходить недавно», - отметил он.

«Удлинение сроков получения медицинской помощи обусловлено кадровым дефицитом, характерным для большинства медицинских организаций государственной формы собственности Псковской области. Приносим извинения за увеличение времени ожидания получения медицинской помощи», - ответила Марина Гаращенко.

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При этом она напомнила, что сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медпомощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов определены Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Псковской области.

Согласно указанной программе, предельные сроки проведения консультаций врачей-специалистов, а также сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию или со дня назначения исследования, добавила Марина Гаращенко.