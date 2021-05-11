Общество

Возможность застраховаться от укуса клеща появилась в СберБанке

Оформить договор страхования по программе «Защита от клеща» СК «Сбербанк страхование» теперь можно во всех отделениях Северо-Западного банка СберБанка. Полисы также доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2,3 тысячи человек, свыше 7,3 тысячи — боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. После укуса клеща важно своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Программа «Защита от клеща» предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клеща, диагностику для выявления энцефалита, болезни Лайма и еще 10 инфекций, а также реабилитацию после перенесенного заболевания. Страховая компания также компенсирует стоимость ряда лекарств.

«В среднем 500 тысяч человек в год обращаются за врачебной помощью после укуса клеща. Стоимость одного только исследования на клещевые инфекции в частных лабораториях составляет от 3000 рублей. В случае выявленного заболевания курс лечения обойдется в разы дороже. Наша программа позволит получить медицинскую помощь в размере до 1,5 млн рублей, а цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе: для взрослых — от 240 рублей, для детей до 14 лет — от 180 рублей. По одному договору можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту. А при страховании более четырех человек в одном полисе мы предусмотрели 10-процентную скидку. Договор можно заключить на год, действовать он будет на всей территории России», - рассказала владелец продуктов «Защита от клеща» и «Питомец под защитой» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Екатерина Ильиных.

Оформить программу для своих сотрудников могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Защитить домашних любимцев, которые любят гулять на природе, тоже не будет лишним: это можно сделать с помощью программы «Питомец под защитой».