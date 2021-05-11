Возможность застраховаться от укуса клеща появилась в СберБанке

Оформить договор страхования по программе «Защита от клеща» СК «Сбербанк страхование» теперь можно во всех отделениях Северо-Западного банка СберБанка. Полисы также доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2,3 тысячи человек, свыше 7,3 тысячи — боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. После укуса клеща важно своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Программа «Защита от клеща» предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клеща, диагностику для выявления энцефалита, болезни Лайма и еще 10 инфекций, а также реабилитацию после перенесенного заболевания. Страховая компания также компенсирует стоимость ряда лекарств.
«В среднем 500 тысяч человек в год обращаются за врачебной помощью после укуса клеща. Стоимость одного только исследования на клещевые инфекции в частных лабораториях составляет от 3000 рублей. В случае выявленного заболевания курс лечения обойдется в разы дороже. Наша программа позволит получить медицинскую помощь в размере до 1,5 млн рублей, а цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе: для взрослых — от 240 рублей, для детей до 14 лет — от 180 рублей. По одному договору можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту. А при страховании более четырех человек в одном полисе мы предусмотрели 10-процентную скидку. Договор можно заключить на год, действовать он будет на всей территории России», - рассказала владелец продуктов «Защита от клеща» и «Питомец под защитой» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Екатерина Ильиных.
Оформить программу для своих сотрудников могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Защитить домашних любимцев, которые любят гулять на природе, тоже не будет лишним: это можно сделать с помощью программы «Питомец под защитой».
«В Северо-Западном регионе начался сезон активности клещей — они просыпаются при температуре от +2 до +4℃, а наиболее благоприятный климат для них — от +10 до +20℃ . Эти насекомые — переносчики многих опасных заболеваний. Отправляясь на природу, позаботьтесь о мерах безопасности: надевайте одежду из плотной ткани и закройте как можно больше участков тела, используйте репелленты и периодически внимательно осматривайте себя. И не забудьте приобрести страховую программу "Защита от клеща", которая предусматривает организацию и оплату комплекса медицинских мероприятий в случае укуса. Оформить полис можно любым удобным способом — дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте страховой компании, а теперь и во всех отделениях Северо-Западного банка СберБанка», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.