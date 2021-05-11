Псковичей приглашают служить в войсках Росгвардии в Чечне

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан в воинскую часть 3025 (Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 40 лет;
- годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
- отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
- среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.
Физическая подготовка к сдаче нормативов:
- подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;
- бег 100 метров – не более 15 секунд;
- бег 1000 метров – не более 4 минут.
Условия прохождения военной службы:
- зарплата от 40000 рублей;
- полный соцпакет;
- бесплатное лечение военнослужащего;
- обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- проживание в общежитии казарменного типа;
- ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
- карьерный рост.
Для более подробной информации обращаться по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.