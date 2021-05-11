Общество

Наталия Соколова: Дети не должны умирать в мирное время

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила соболезнования в связи с трагедией в школе №175 в Казани. Сегодня, 11 мая, в учебном заведении двое молодых людей устроили стрельбу. По предварительной информации, погибли 13 человек, пострадали 32 (среди погибших - 11 учеников, преподаватель и охранник).

«Не должны дети умирать в мирное время! Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в казанской школе 175. Нет слов, чтобы выразить всю боль этой трагедии. Светлая память! Скорейшего выздоровления пострадавшим!» - написала Наталия Соколова в своем Instagram-аккаунте.

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