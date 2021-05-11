Общество

У жителей Псковской области изъяли 61 единицу гражданского оружия

В Псковской области состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», в ходе которого провели более 600 проверок условий хранения оружия, составили 32 административных протокола, изъяли 61 единицу гражданского оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об огнестрельном оружии в части соблюдения правил его хранения и ношения, напоминали об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также о мерах ответственности за небрежное хранение оружия.