Общество

Меры по предупреждению самовольного ухода пациентов приняли в псковской инфекционке

Пациентов Псковской областной инфекционной больницы запирают в боксах, чтобы они не покидали стационар. Соответствующая информация, которую подтвердила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, опубликована на сайте губернатора.

«Больные в боксах закрыты снаружи, и нет никакой возможности вызвать медперсонал в экстренном случае (при ухудшении самочувствия), так как не работают кнопки экстренного вызова и телефон!» - написала псковичка.

«Относительно информации о пациентах, находящихся в закрытых снаружи боксах, поясняем: по распоряжению заместителя главного врача по медицинской части все боксы лечебного учреждения закрываются снаружи во избежание самовольного ухода пациентов из стационара инфекционной больницы», - ответила Марина Гаращенко.

При этом председатель комитета указала на то, что с 20 по 23 апреля не было выявлено технических сбоев в работе кнопок экстренного вызова медицинского персонала. «Также информируем, что в настоящее время кнопки вызова персонала работают исправно», - добавила она.