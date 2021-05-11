Общество

Благотворительная акция «Подарок ветерану» прошла в Псковской области

Представители партии «Единая Россия» поздравили всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области, и передали им подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Благотворительная акция «Подарок ветерану» состоялась в рамках партийного проекта «Историческая память». Подарки доставляли добровольцы волонтерского центра «Единой России» и депутаты всех уровней.

Секретарь регионального отделения партии Александр Козловский лично вручал подарки, обзванивал ветеранов, чтобы выразить самые искренние слова благодарности всем, кто пережил тяготы войны. Он навестил участников войны Василия Гаврилова и Евгению Гаврилову из Куньинского района, поздравил с Днем Победы других ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в разных уголках Псковской области. Кроме того, Александр Козловский пообщался с одним из старейших ветеранов региона – Василием Кивиком, которому в этом году исполнилось 105 лет.

Руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин передал подарки пожилым псковичам, находящимся в Псковском доме ветеранов. Также он поздравил со 102-летием вдову участника Великой Отечественной войны Эмилию Волтухову, проживающую в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Стругокрасненского района.

«С просьбой поддержать ветерана ко мне в соцсетях обратилась руководитель учреждения Юлия Васильева. Она сообщила, что Эмилия Осиповна хотела бы получить ко дню рождения пуховый платок. Я с радостью выполнил это пожелание и передал имениннице подарок. А для всех проживающих в учреждении - цветной принтер, с помощью которого сотрудники смогут распечатывать фотографии постояльцев интерната для родственников, а также передал продуктовые наборы к праздничному столу в честь Дня Победы», - сказал Юрий Сорокин.

В Гдовском районе заместитель директора ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь и председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля посетили участницу Великой Отечественной и Советско-Японской войн, ветерана труда Раису Семенову. Гости пожелали ей крепкого здоровья.

В Пскове ветераны Великой Отечественной войны в честь 76-летия Победы получили букеты цветов и памятные подарки от секретаря городского отделения «Единой России», главы Пскова Елены Полонской и депутатов городской Думы. Депутаты пожелали всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, а также отметили, что подвиг героев служит для молодого поколения примером доблестного служения Родине.