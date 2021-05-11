Общество

Росгвардейцы прочитали псковским школьникам рассказы о войне

Псковские росгвардейцы присоединились к XII-й международной акции «Читаем детям о войне», посвященной Дню Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Офицеры встретились с школьниками Пскова в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» и прочитали вслух рассказы о войне. Участники акции выбрали произведения известных писателей Сергея Алексеева и Владимира Богомолова из сборника «За мужество!».

После этого ребята обсудили со взрослыми, что такое долг, мужество, что значит быть защитником Отечества.