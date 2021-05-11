Общество

Около 22 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства

Около 22 тысяч жителей Псковской области приняли участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства. Мероприятие реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наиболее активно в голосовании принимают участие жители крупнейших городов региона: Великие Луки (около 4 тысяч голосов) и Псков (порядка 2,7 тысячи голосов). Из муниципалитетов в лидерах по числу проголосовавших Невельский (около 1,9 тысячи человек), Псковский (более 1,4 тысячи человек), Великолукский (порядка 1,4 тысячи человек), Опочецкий (более 1,2 тысячи человек) районы.

Смотрите также Ролик о голосовании за объекты для благоустройства создали в Псковской области

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать Проголосовать за дизайн-проекты или территории, которые нужно благоустроить, можно на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Министерство строительства и ЖКХ РФ России организовало работу «горячей линии» по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер: 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.