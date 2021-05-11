Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
Без работы не останемся
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Лицей Ростелекома
Уникальная разработка Nordman
Модно и практично
50 лет в сельском хозяйстве
БОПЭТ цифры и факты
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 11.05.2021 09:520 Почти 190 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 11.05.2021 17:370 Великолучанки-финалистки конкурсов красоты посетили картинг-клуб 11.05.2021 17:210 Псковичей приглашают к участию в налоговом диктанте 11.05.2021 17:120 Псковские абоненты Tele2 стали активнее пользоваться мобильным интернетом после изоляции 11.05.2021 17:020 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 30% 11.05.2021 16:440 Жителей Пскова приглашают на работу вахтовым методом в Санкт-Петербург
 
 
 
Самое популярное 04.05.2021 09:387 Интерактив: Провалилась в вымоину в центре Пскова 06.05.2021 20:177 Ключевой скандал 04.05.2021 17:400 Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая 06.05.2021 17:530 В администрации Псковской области произошли кадровые изменения 11.05.2021 12:522 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские абоненты Tele2 стали активнее пользоваться мобильным интернетом после изоляции

11.05.2021 17:12|ПсковКомментариев: 0

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов в Псковской области за время пандемии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года клиенты израсходовали на 97% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

Data Scientists выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2 в Псковской области, участвующие в выборке, скачали в 1,5 раза больше трафика, чем за предыдущий месяц.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали на 97% интернет-трафика больше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2 в Псковской области, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была «Вконтакте». В марте 2021 года на первом месте Youtube, на втором – Instagram, на третьем – «Вконтакте».

Теги: #Tele2
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?
В опросе приняло участие 20 человек
11.05.2021, 17:540 Великолукские полицейские раскрыли крупную кражу табака и долларов 11.05.2021, 17:480 «Эхономика»: Николай Тесля о роли облпотребсоюза в современном обществе. ВИДЕО 11.05.2021, 17:440 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Псковском районе, в котором погибла 8-летняя девочка 11.05.2021, 17:370 Великолучанки-финалистки конкурсов красоты посетили картинг-клуб
11.05.2021, 17:320 Польский аэронавт примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей 11.05.2021, 17:210 Псковичей приглашают к участию в налоговом диктанте 11.05.2021, 17:120 Псковские абоненты Tele2 стали активнее пользоваться мобильным интернетом после изоляции 11.05.2021, 17:050 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля в Псковском районе
11.05.2021, 17:020 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 30% 11.05.2021, 16:540 Реплика Донецкого: Глас вопиющего после расстрела 11.05.2021, 16:501 Николай Тесля рассказал, почему решил участвовать в выборах в областное Собрание 11.05.2021, 16:440 Жителей Пскова приглашают на работу вахтовым методом в Санкт-Петербург
11.05.2021, 16:400 Большинство читателей ПЛН работали на майских праздниках 11.05.2021, 16:340 Хуго Эрикссен: Эмоциональный ожог — то, ради чего мы идем в театр 11.05.2021, 16:270 Мошенники убедили великолучанку оформить кредит и украли 700 тысяч рублей 11.05.2021, 16:200 Промсвязьбанк расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов
11.05.2021, 16:160 Минпросвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах 11.05.2021, 16:120 Около 22 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства 11.05.2021, 16:014 Меры по предупреждению самовольного ухода пациентов приняли в псковской инфекционке 11.05.2021, 15:480 Псковская ГРЭС завершила отопительный сезон
11.05.2021, 15:420 Псковские школьники создали видеоэкскурсию об Александре Невском на английском языке 11.05.2021, 15:350 Хуго Эрикссен: Учить жизни никого не надо, кроме своих детей 11.05.2021, 15:310 Псковичи стали серебряными призерами всероссийского турнира по футболу 11.05.2021, 15:300 СберИндекс: исчерпав запасы продуктов, россияне пошли в рестораны
11.05.2021, 15:230 Сотрудники псковского ОМОН помогли попавшему в ДТП водителю 11.05.2021, 15:150 Так убил или нет? Тайна Сухово-Кобылина 11.05.2021, 15:073 Правительство Эстонии смягчает коронавирусные ограничения 11.05.2021, 15:000 Группу Lumen смогут услышать псковичи на «Нашествии-2021»
11.05.2021, 14:511 Потребкооперации обслуживают более 3000 малых населенных пунктов в Псковской области 11.05.2021, 14:480 Стали известны подробности ДТП на трассе в Плюсском районе 11.05.2021, 14:310 Хуго Эрикссен объяснил, зачем перенес «Смерть Тарелкина» в 90-е 11.05.2021, 14:301 Сергей Миронов предлагает ввести смертную казнь за убийство детей
11.05.2021, 14:170 «Гонки по вертикали»: Эхо трагедии в Казани, старт выборов и «кадры решают всё» 11.05.2021, 13:501 Андрей Турчак: Нападение на детей в Казани - ужасное преступление 11.05.2021, 13:420 Турпоток в майское «Михайловское» превысил показатели «доковидного» года 11.05.2021, 13:350 Николай Тесля заступился за Гдовское райпо, на которое поступила жалоба
11.05.2021, 13:220 В Псковской области проведут мониторинг исполнения регионального бюджета 11.05.2021, 13:175 Путин поручил ужесточить правила владения оружием после ЧП в Казани 11.05.2021, 13:160 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 11.05.2021, 13:041 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Теслей
11.05.2021, 13:011 Грузовик со свиньями перевернулся в Великолукском районе 11.05.2021, 12:580 Премьеры – и детям, и взрослым: обзор театральной недели в Пскове 11.05.2021, 12:522 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей 11.05.2021, 12:450 В Пскове потерялась пенсионерка
11.05.2021, 12:350 Наталия Соколова: Дети не должны умирать в мирное время 11.05.2021, 12:181 В пяти деревнях Псковской области появился скоростной мобильный интернет 11.05.2021, 12:070 Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится в Пскове 12 мая 11.05.2021, 12:000 Возможность застраховаться от укуса клеща появилась в СберБанке
11.05.2021, 11:510 Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани 11.05.2021, 11:497 Марина Гаращенко назвала причину удлинения сроков получения медпомощи 11.05.2021, 11:397 В школах Псковской области усилили меры безопасности в связи с трагедией в Казани 11.05.2021, 11:290 Закон об автоматическом назначении социальной помощи вступил в силу в России
11.05.2021, 11:200 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе 11.05.2021, 11:130 Второго напавшего на школу в Казани ликвидировали 11.05.2021, 11:080 Псковский школьник завоевал медаль на всероссийском турнире по самбо 11.05.2021, 11:001 Псковича осудили за приобретение наркотиков
11.05.2021, 10:530 Опасные деревья спилят вдоль Гдовского шоссе 11.05.2021, 10:440 Два человека устроили стрельбу в школе в Казани 11.05.2021, 10:360 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Плюсском районе. ВИДЕО 11.05.2021, 10:310 «Беседка»: Хуго Эрикссен о «Смерти Тарелкина» и зрителях
11.05.2021, 10:260 Пропавшего в Островском районе мужчину нашли погибшим 11.05.2021, 10:150 Дорогу в Стругокрасненском районе отремонтируют по нацпроекту 11.05.2021, 10:080 Госдума подготовила законопроект о добровольном отказе от оформления кредитов 11.05.2021, 10:020 Фотофакт: Необычная разметка
11.05.2021, 09:520 Почти 190 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 11.05.2021, 09:480 Пенсионер погиб при пожаре в Невельском районе 11.05.2021, 09:380 Более 3000 нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД на майских праздниках 11.05.2021, 09:270 Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области
11.05.2021, 09:250 Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу 11.05.2021, 09:070 В России решили упростить процедуру возврата похищенных мошенниками средств 11.05.2021, 08:500 Водителей предупредили о трех ошибках, «убивающих» мотор летом 11.05.2021, 08:340 Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в Псковской области
11.05.2021, 08:170 Центробанк проверит страховщиков такси 11.05.2021, 08:001 Дополнительные автобусы поедут от площади Ленина до Орлецов 11 мая 11.05.2021, 07:501 Ученые заявили о связи пародонтита с высоким риском смерти от COVID-19 11.05.2021, 07:380 В России может вырасти штраф за безбилетный проезд
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.