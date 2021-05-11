Общество

Псковские абоненты Tele2 стали активнее пользоваться мобильным интернетом после изоляции

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов в Псковской области за время пандемии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года клиенты израсходовали на 97% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

Data Scientists выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2 в Псковской области, участвующие в выборке, скачали в 1,5 раза больше трафика, чем за предыдущий месяц.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали на 97% интернет-трафика больше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2 в Псковской области, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была «Вконтакте». В марте 2021 года на первом месте Youtube, на втором – Instagram, на третьем – «Вконтакте».