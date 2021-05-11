Общество

Останки 92 советских солдат обнаружили во время «Вахты памяти» в Себежском районе

Останки 92 советских солдат, погибших в 1944 году при освобождении Себежской земли, перезахоронили на братском воинском кладбище в деревне Старицы. Останки обнаружили поисковики во время областной «Вахты памяти». Об этом сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Владимира Бумакова в социальной сети «ВКонтакте»

По словам Владимира Бумакова, более трехсот поисковиков со всей России в непростых погодных условиях две недели работали на полях сражений Великой Отечественной войны в Себежском районе, «поднимая останки тех, кто сохранил для нас землю предков, родной язык и традиции».

«К сожалению, все поднятые бойцы остаются для нас неизвестными солдатами. Неизвестными, но не забытыми. Их жертва и подвиг навечно останутся в памяти нации и народов Отечества», - написал он.

Командир отряда «Забытый батальон» также сказал, что поисковики начинают готовиться к третьей себежской районной «Вахте памяти», которая пройдет в июле этого года.