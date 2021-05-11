Общество

Возраст для желающих владеть оружием предложили повысить до 21 года

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах, сообщает РИА Новости.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера», - приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.

Она также отметила, что необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия. «Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке», - убеждена Татьяна Москалькова. Также она выразила соболезнования родным и близким погибших в казанской трагедии.

«Нельзя допустить повторения… Не только потомки, сама история не простит этого нам. Дорогие мои, скорблю вместе с вами», - сказала омбудсмен.

Напомним, сегодня, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).