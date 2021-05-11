Общество

Большинство читателей ПЛН работали на майских праздниках

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (34,50%) работали, несмотря на праздничные и объявленные президентом нерабочие дни. Это следует из опроса, в котором приняли участие 858 человек.

21,91% респондентов не видят смысла в майских праздниках, поскольку «денег нет и гулять не на что». 9,21% читателей считают, что такие длинные праздники не нужны, иначе экономику не восстановить.

По 14,69% опрошенных предпочли провести время с пользой или же отдохнуть на даче.

Сейчас на сайте Псковской Ленте Новостей стартовал новый опрос на тему: «Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?».