Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 30%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области с 3 по 9 мая по сравнению с предшествующей неделей уменьшилась на 29,8% и составила 25,16 на 10 тысяч населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали 1575 случаев заболевания.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе ниже недельного порогового уровня по населению в целом на 56,4%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 9,9% и составила 49,78 на 10 тысяч населения (зарегистрировано 1047 случаев). Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже еженедельного порогового уровня по населению в целом на 41,3%.

В Пскове и области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не зарегистрировали.

За неделю госпитализировали 26 человек, количество доставленных в больницы пациентов по сравнению с предыдущей неделей не изменилось. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,65 %.

За неделю с 3 по 9 мая лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 4 человек, всего провели 48 исследований. Ни у одного из обследованных лиц возбудители гриппа и ОРВИ не обнаружили.