Общество

Великолучанки-финалистки конкурсов красоты посетили картинг-клуб

Финалистки конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021» на минувших выходных посетили картинг-клуб PitStop Pskov. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев.

«В рамках знакомства с гоночной трассой и гоночными машинами леди устроили состязание, по итогам которого определились тройки победительниц среди категорий "Мисс" и "Миссис", - рассказали организаторы. - Первой среди юных красавиц стала Валерия Никонорова, второе и третье места заняли Елизавета Артемьева и Софья Голубева соответственно. В категории "Миссис" первой стала Екатерина Фролова, второй - Анастасия Алексеева, третьей - Екатерина Павленко».

Отмечается, что от посещения картинга у участниц конкурсов красоты остались «неповторимые эмоции». Они рассказали, что посещение подобных площадок - отличный способ «избавиться от хандры и депрессии».

«Большинство сошлись на мысли, что еще не раз вернутся, чтобы улучшить свои результаты на картинге и получить незабываемые эмоции!» - добавили организаторы.