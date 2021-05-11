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Общество

ВТБ снижает комиссию за переводы по России

11.05.2021 19:49|ПсковКомментариев: 0

ВТБ снижает комиссию за денежные переводы по России на 0,25 п.п. Клиенты мобильного приложения и интернет-банка ВТБ Онлайн смогут отправлять деньги с карты на карту с комиссией 1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

«Несмотря на высокий темп развития системы быстрых платежей, переводы с карты на карту по России остаются популярными среди пользователей ВТБ Онлайн. С начала года наши клиенты уже совершили 14 млн переводов по России на общую сумму 75 млрд рублей. Это на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы приняли решение снизить комиссию на переводы по России, чтобы пользователи могли воспользоваться сервисом на льготных условиях. Предложение действует до 5 сентября этого года», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ снижает и минимальный размер комиссии — с 50 до 39 рублей. Максимальное число переводов клиенты банка проводят в Москве и Санкт-Петербурге. Лимиты на переводы в другие банки России по номеру карты остаются прежними: в сутки пользователи ВТБ Онлайн смогут перевести до 500 тысяч рублей, а в месяц — без ограничений.

Ранее в феврале ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и MasterCard). В настоящее время пользователи ВТБ Онлайн могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран, как СНГ, так и дальнего зарубежья. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 000 рублей. Комиссия за перевод для всех доступных стран — 1% от суммы операции, минимум 50 рублей.

Теги: #банк #деньги #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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