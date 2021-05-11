Общество

Студенты псковского колледжа приняли участие во всероссийских акциях ко Дню Победы

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в акциях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В числе акций, которые поддержал колледж искусств, «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Я помню! Я горжусь», «Окна Победы», «Поем Двором».

В рамках всероссийской акции «Литература Победы» студенты 1 курса специализации «Театральное творчество» (мастер курса Александр Суховский) читали произведение А. Твардовского «Василий Теркин». Студенты 3 курса специализации «Театральное творчество» (мастер курса Людмила Масленникова) прочитали стихи советских поэтов Юлии Друниной, Александра Твардовского, Михаила Ножкина, Александра Шабарина, посвященные Великой Победе.

Студенты 2 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и Народные промыслы», участники творческого молодежного объединения «Альфард» (руководитель Анна Филиппова) и преподаватель Снежана Власова стали волонтерами в акции вручения подарочных продуктовых наборов от губернатора Псковской области ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.