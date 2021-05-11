Общество

Михаил Ведерников поручил провести дополнительную проверку учебных заведений региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений о дополнительном усилении безопасности общеобразовательных учреждений региона в связи с вооруженным нападением на школу в Казани. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации, об этом глава региона заявил во вторник, 11 мая, на совещании со своими заместителями.

Глава региона поручил первому заместителю губернатора Вере Емельяновой и председателю комитета по образованию Александру Седунову организовать дополнительную проверку учебных заведений на предмет их защищенности, а также обеспечить неукоснительное соблюдение требований безопасности. Речь, в частности, идет о более серьезном контроле за проходом в школы, деятельностью постов охраны, бесперебойном функционировании систем видеонаблюдения и сигнализации.

Детальные проверки обеспечения безопасности общеобразовательных школ будут проведены и со стороны правоохранительных органов. «Весь комплекс мероприятий должен быть проведен максимально оперативно, чтобы избежать возможности возникновения подобных ситуаций на территории Псковской области» — заметил глава региона.

Отметим, что в администрации региона сегодня пройдет внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где вопросы обеспечения безопасности школ будут рассмотрены с представителями власти всех муниципальных образований.

Напомним, что в результате стрельбы, который в образовательном учреждении открыл вооруженный молодой человек, есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты правоохранительных ведомств. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве. Его будет расследовать центральный аппарат.