Общество

Еще 55 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 55 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, 11 мая. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

«55 новых случаев при 183 выздоровевших. К счастью, в строке смертности сегдня без изменений», - сообщил глава региона.

За весь период в Псковской области проведено 361 684 исследования на коронавирус (+1067). Подтвердились 36 942 случая заражения COVID-19, выздоровели 29 481 человек.

Михаил Ведерников также добавил, что очаг заболевания в Вязьевской школе Дедовичского района снят с контроля Роспотребнадзора.