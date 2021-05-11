Общество

Сотрудники «Экопрома» выйдут на субботник в Выбутах 14 мая

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» выйдут на субботник в деревни Выбуты Псковского района 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Субботник пройдет на территории вокруг храма Ильи Пророка и вдоль реки Великой возле карьера. «Это излюбленное место отдыха местных жителей и приезжих, однако не все после отдыха способны убрать за собой скопившийся мусор», - отметили в «Экопроме».

Региональный оператор предоставит для уборки мешки, перчатки, инструменты, а также вывезет собранный мусор.