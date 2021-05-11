Общество

Количество вакансий для медсестер в Псковской области выросло на 6% за 5 лет

Количество вакансий для медсестер в Псковской области выросло на 6% за последние 5 лет, сообщается в исследовании hh.ru.

«Так, прирост в Санкт-Петербурге за последние 5 лет составляет 21%. В Республике Карелия - 32%, в Новгородской области – 21%, в Мурманской области – 14%, в Республике Коми – 10%, в Ленобласти – 9%, в Архангельской области – 7%, в Псковской области – 6%, в Калининградской области – 2%», - говорится в исследовании.

В России за пять лет количество предложений о работе для медицинских сестер увеличилось в шесть раз: так, в апреле 2017 года на hh.ru было открыто 1 100 таких вакансий, а в 2021 году – почти 7 000. Наиболее существенный рост пришелся на первый год пандемии: если в апреле 2019 года для медсестер было открыто всего 2 200 вакансий, то в апреле 2020 года – уже 5 600 вакансий.

«Средние предлагаемые зарплаты в целом по стране за пять лет тоже выросли, но не столь существенно: с 27 836 рублей в апреле 2017 года до 39 061 рубля в апреле 2021 года», - отмечается в исследовании.

В регионах СЗФО работодатели также повышали предлагаемую зарплату – в среднем от 2 000 до 5 000 рублей. Хотя, например, в Мурманской области средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для медсестер за 5 лет выросла более чем на 20 000 рублей.

«Только за апрель работодатели в регионах СЗФО разместили почти 1 200 вакансий для медицинских сестер и медбратьев. В 90% такие вакансии публикуют компании, работающие в сфере медицины и фармацевтики. Но есть несколько сотен вакансий, размещенных компаниями, предоставляющих услуги населению. Они достаточно часто ищут медсестер в области косметологии и предлагают им зарплату выше средней по рынку –48 000 рублей. Нужны медсестры или медбратья с сертификатами массажистов, им предлагают зарплату порядка 50 000. Достаточно востребованы медсестры-оптометристы. Им предлагается зарплата от 55 000 рублей. Пользуются спросом медсестры, отвечающие за прохождение водителями или другим персоналом предрейсового медицинского осмотра. Обычно таких специалистов ищут транспортные или производственные компании. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере порядка 35 000 рублей. Примечательно, что в вакансиях такого рода преобладает вахтовый метод работы или командировки», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.