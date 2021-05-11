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Общество

Более 300 тысяч рублей собрали на создание памятного знака Знамени Победы под Идрицей

12.05.2021 11:27|ПсковКомментариев: 0

310 тысяч рублей уже собрали на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы», который планируют установить близ поселка Идрица в Себежском районе. Сбор средств был объявлен на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте администрации Псковской области.

Ранее запуск всероссийской краудфандинговой кампании анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Отмечалось, что монумент позволит увековечить роль Идрицы в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны — Знамени Победы.

Проект реализуют при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для изготовления памятного знака, макет для которого был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса, планируется собрать порядка 16 млн рублей. Ранее решение сделать монумент всенародным поддержали и участники рабочего совещания, которое несколько дней назад прошло в администрации Псковской области.

Для перечисления добровольного пожертвования можно воспользоваться либо специализированным QR-кодом, либо реквизитами:

Юридический адрес: 180000, Псковская область, город Псков, улица Некрасова, 17/11
ОГРН 1186000000229
ИНН/КПП 6027190455/602701001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99

Теги: #Себежский район #Идрица #знамя победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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