Общество

К 76-летию Пражской операции: боевой путь Александра Кукушкина

9 мая 1945 года советские войска вошли в Прагу. Последний оплот вермахта в Европе был сломлен. В Пражской наступательной операции (6 -11 мая 1945) принял участие пскович Александр Михайлович Кукушкин.

Фото первых послевоенных лет Александра Михайловича Кукушкина - моего двоюродного деда, младшего брата бабушки. Под фотографией надпись: «На память родным от Александра. 14.07.1947». Советскими и иностранными орденами и медалями на кителе отмечены боевые заслуги Александра Кукушкина в годы войны.

Александр Михайлович Кукушкин. Фото 1947 г.

Александр Михайлович Кукушкин родился 3 августа 1922 года в деревне Букаши Псковского района.

22 июля 1941 года Александр Кукушкин был призван на военную службу Лодейно-Польским РВК Ленинградской области. 27 июля 1941 года зачислен курсантом во 2 Ленинградскую авиационно-техническую школу. В конце июля, в связи с угрожающей обстановкой на фронте, Государственный Комитет Обороны СССР принимает решение о передислокации 2-ой Ленинградской авиационно-технической школы в город Ишим Сибирского военного округа. Здесь, одновременно с налаживанием быта и подготовкой учебных классов для занятий, курсант Александр Кукушкин начал обучение на техника-механика авиации по вооружению.

Согласно данным учетно-послужной карточки, с 22 июня 1942 года механик по вооружению Александр Кукушкин находился в расположении 11 запасного авиационного истребительного полка в г. Кировобаде Закавказского военного округа (Азербайджан), а с 16 ноября 1942 года в расположении 9 запасного авиационного истребительного полка в Казани. В годы войны запасные авиационные истребительные полки занимались подготовкой маршевых полков и отдельных экипажей для истребительной авиации.

В 11 и 9 запасных авиационных истребительных полках Александр Кукушкин проходил подготовку на бомбардировщиках ПЕ-2 и истребителях ЛАГГ-3 – прототипах легендарного истребителя Ла-5 в различных модификациях.

23 марта 1943 года Александр Кукушкин возвращается в Ишим, чтобы продолжить обучение во 2-ом Ленинградском военном авиационно-техническом училище.

По окончании училища Александр Кукушкин в составе группы советских специалистов осуществлял подготовку летно-технического состава 1 Чехословацкого истребительного авиационного полка.

Согласно учетно-послужной карточке с 30 апреля 1944 года техник по вооружению Александр Кукушкин был зачислен в 1 Чехословацкий истребительный авиационный полк под командованием Франтишека Файтла. 18 мая чехословацких летчиков перебросили в подмосковную Кубинку, где они завер­шили переподготовку. После налета каж­дым пилотом 12 часов на Ла-5ФН 1-й чехословацкий истребительный авиа­полк был готов к боевым действиям.

В период переучивания чехословацкого летного и технического состава на Ла-5 Александр Кукушкин провел 372 часа занятий по материальной части, вооружению и его грамотной эксплуатации.

Первое боевое крещение 1 Чехословацкого истребительного авиационного полка состоялось в сентябре 1944 года в небе над Словакией в период подъема национального восстания против немецко-фашистских оккупантов и диктаторского режима Тисо.

17 сентября 1944 года техник по авиавооружению Александр Кукушкин в составе 1 Чехословацкого истребительного авиаполка под командованием Франтишека Файтла прилетел в повстанческий район Словакии. Полк, имевший на вооружении 21 истребитель Ла-5ФН, приземлился на аэродроме Золна в окрестностях городов Зволен и Баньска-Быстрица.

1 Чехословацкий истреби­тельный авиаполк в это время входил в состав 2-й воздушной ар­мии, которой командовал генерал Красовский. Чехословацкие летчики получи­ли приказ оказывать непосредственную помощь армии Словакии.

Военный аэродром «Три Дуба»

На территории аэродрома «Три Дуба» в Словакии Александр Кукушкин находился с 17 сентября 1944 г. по 25 октября 1944 г. За этот период под его руководством было обслужено 202 боевых самолетовылетов Ла-5, с безотказной работой вооружения. С его личным участием произведено 129 ремонтов вооружения. Из чехословацкого технического состава Александр Кукушкин подготовил 12 мастеров и 3 механика по вооружению.

ЛА-5 на аэродроме «Три Дуба»

В боевых условиях в небе над Словакией пригодилась способность советских самолетов Ла-5 нести 25-и 50-кг авиабомбы на подкрыльевых держателях. Из-за проблем с доставкой авиабомб советского образца замки держателей самолетов были переделаны для подвески чешских 50-кг авиабомб. К сожалению, фамилии советских техников по вооружению приспособивших держатели для тяжеловесных авиабомб на Ла-5 не упоминаются в специализированной военной и исторической литературе. Однако при исследовании биографии Александра Кукушкина были установлены интересные факты.

Оружейник подвешивает 50-кг бомбу чехословацкого производства под крыло Ла-5ФН. Аэродром «Три Дуба»

Непростая задача по приспособлению замков держателей под 50 килограммовые авиабомбы была блестяще выполнена Александром Михайловичем Кукушкиным и ст.техником - лейтенантом Иваном Петровичем Каплуном, исключив тем самым перебои в боевой работе истребительного полка. За успешно выполненную сложную техническую задачу 22-летний Александр Кукушкин и Иван Каплун были награждены орденом «Красная звезда».

В докладе командира авиаполка Франтишека Файтла о боевой деятельности в Словакии с 17 сентября по 25 октября 1944 года отмечается, что за указанный период авиаполк произвел 492 боевых вылета, сбросив 624 зажигательных и фугасных бомб. То есть, согласно данным командира авиаполка, Александром Кукушкиным было обеспечено около половины боевых вылетов, нанесших неприятелю большие потери. Профессионализму советских военных авиатехников Ф. Файтл дал высокую оценку: «Советские механики в короткое время обучили словацких механиков настолько, что они могли работать самостоятельно. Они очень хорошо себя показали, а своим старанием и усердием обеспечили безопасное возвращение советского наземного персонала в СССР».

На подавление Словацкого национального восстания вермахтом были брошены превосходящие по численности и вооружению силы. 25 октября 1944 года германская кампф-группа «Шилл» достигла Зволена, поставив под угрозу аэродром «Три Дуба». Началась срочная эвакуация аэродрома.

25 октября 1 Чехословацкий истребительный авиационный полк покинул зону боевых действий и взял курс на восток. Вылет самолетов с аэродрома «Три Дуба» обеспечил Александр Кукушкин с боевыми товарищами.

Генерал-лейтенант авиации П.П. Перцов, бывший начальник штаба 8 гв. иад. вспоминал: «1-й чехословацкий истребительный авиационный полк в конце октября был вынужден вновь перебазироваться на советскую землю в район Перемышля. Отлет последних самолетов с аэродрома Три Дуба обеспечивали советские офицеры В.Н. Быков, А.М. Емельянов, В.И. Клецов, А.М. Кукушкин, Н.А. Шумилов. Они с честью выполнили свой воинский долг и вместе с чешскими товарищами ушли в горы».

Командующий 2-й воздушной ар­мии генерал С.А. Красовский в книге «Жизнь в авиации» также отмечает Александра Кукушкина. «В конце октября 1-й чехословацкий истребительный авиаполк был вынужден вновь возвратиться в Перемышль. Подготовив самолеты и проводив их в полет, наши техники В. Н. Быков, А. М. Емельянов, А. М. Кукушкин, Н. А. Шумилов, В. И. Клецов и другие ушли в горы и организовали партизанский отряд. Руководители партизан доверительно рассказывали, что они не раз восхищались храбростью, выносливостью и выдержкой, которую проявляли авиаторы. В конце концов наши воины добрались до линии фронта и вновь вернулись в свои части».

С отлетом последних советских самолетов повстанческий аэродром «Три Дуба» перестал функционировать.

Ввиду создавшейся тяжелой боевой обстановки в тылу противника Александр Кукушкин с оставшимися авиатехниками вынужден был уходить в горы в партизанский отряд. Находясь на территории Чехословакии с 25 октября 1944 г. по 22 февраля 1945 г. принял участие в партизанском движении.

С 28 октября 1944 года по 19 февраля 1945 года Александр Кукушкин выполнял ряд специальных заданий командующего партизанским движением в Словакии по налаживанию живой связи с партизанскими отрядами и бригадами и с распоряжениями об организации боевых действий, совершая при этом многокилометровые переходы в трудных условиях гор и зимы. Выполняя боевое задание под городом Брезно 17 ноября 1944 года Александр Кукушкин был ранен в руку.

В феврале 1945 года под командованием Александра Кукушкина была направлена разведгруппа за линию фронта для связи с частями Красной армии.

Болтунов Михаил Ефимович в книге «Стратегическая разведка ГРУ» отмечает, что «Главный штаб партизанского движения также подготовил группы бойцов для встречи с советскими войсками. Одну возглавил Кукушкин, другую — Быков. Вскоре пришло сообщение, что группа Кукушкина находится в частях генерала Свободы. Эту весть получили уже на марше. Штаб двинулся навстречу наступающим советским войскам. Новый переход проходил в сложных условиях. Пошел густой снег, головная застава потеряла маяки, пришлось начальнику штаба майору Скрипке лично возглавить колонну». 19 февраля 1945 года майор И.И. Скрипка радировал в штаб фронта: «...перешли линию фронта и соединились с частями Красной Армии».

За образцовое выполнение заданий командования, за мужество, проявленное в боях в партизанском отряде, младший техник-лейтенант, командир группы главного штаба партизанского движения в Словакии Александр Кукушкин был награжден вторым орденом «Красная звезда».

Наградной лист А.М. Кукушкина

По документам Центрального архива Министерства обороны прослеживается дальнейший боевой путь техника-лейтенанта Александра Кукушкина в должности заместителя старшего техника эскадрильи по вооружению 1 Чехословацкого истребительного авиационного Зволенского полка 1 Чехословацкой смешанной авиационной дивизии.

Смешанная авиационная ди­визия была сформирована 25 января 1945 года в составе двух истребительных пол­ков, вооруженных самолетами Ла-5 и одного полка, вооружен­ного штурмовиками Ил-2. Основу дивизии составил переформированный 1 Чехословацкий истребительный авиационный полк под командованием Ф.Файтла, названного Зволенским.

Дивизия орга­низационно вошла в состав 2-й воздуш­ной армии ВВС Красной Армии и нахо­дилась в оперативном подчинении ко­мандира 1-го чехословацкого армейско­го корпуса генерала Людовика Свободы (в будущем президент ЧССР).

После фор­мирования дивизию передали в 8-ю воз­душную армию генерала В.Н. Жданова. На заключительном этапе войны 8-я воздушная армия действовала в интере­сах 4-го Украинского фронта, опериро­вавшего на территории южной Польши и Чехословакии. Кульминацией дей­ствий 4-го Украинского фронта стало наступление на Прагу.

В результате Моравска-Остравской операции (10 марта – 5 мая 1945 года) войска 4-го Украинского фронта овладели Моравско-Остравским промышленным районом и создали условия для дальнейшего наступления в центральную часть Чехословакии.

В боях за освобождение городов Опава и Моравска Острава Александром Кукушкиным в эскадрильи было обслужено 84 боевых самолетовылетов без отказа вооружения.

В ходе Пражской наступательной операции (6 мая – 11 мая 1945 года) 9 мая 1945 года советские войска вошли в город Прагу, последняя организованная военная сила вермахта прекратила свое существование. В честь одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги». В числе награжденных медалью - Александр Михайлович Кукушкин.

Истребители Ла-5. Парад 1-й чехословацкой смешанной авиадивизии на аэродроме Прага-Летнани 1 июня 1945 года

Послевоенные годы жизни Александр Михайлович Кукушкин посвятил военной службе в советской авиации.

Александр Михайлович Кукушкин награжден следующими советскими и иностранными воинскими наградами: тремя орденами «Красная Звезда»; медалью «За боевые заслуги»; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; Чехословацким Военным крестом; Орденом Словацкого национального восстания 1 степени; медалью «За освобождение Праги»; медалью «За храбрость перед врагом»; медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени; Орденом Отечественной войны 1 степени.

Михаил Семенов