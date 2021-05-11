Общество

Псковичей призывают оградить своих детей от посещения экстремистских сайтов

УМВД России по Псковской области призывает родителей оградить своих детей от посещения сайтов экстремистской направленности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, отличить подобные сайты от безопасных можно по нескольким признакам.

Прежде всего, на таких сайтах пользователей призывают к смене государственного строя посредством насилия. Авторы материалов на сайте могут под разными предлогами оправдывать терроризм.

«На подобных порталах, как правило, разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп "особенной". Людей этой "особенной" национальности или религии призывают к демонстрации своего превосходства», - отметили в ведомстве.

Создатели подобных сайтов несут уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. «В этой связи полиция просит родителей быть внимательными и оградить детей от посещения таких сайтов», - добавили в пресс-службе.