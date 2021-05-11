Регионы дополнительно получат 25 млрд рублей на оказание плановых медуслуг

По предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
По словам председателя правительства Михаила Мишустина, это поможет регионам получить, в том числе, постковидную реабилитацию. О поддержке инициативы «Единой России» он сообщил во время ежегодного отчета правительства в Госдуме. На необходимость дофинансирования сферы внимание главы кабмина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.
«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», - сказал Михаил Мишустин.