Общество

В формировании бюджета Пскова смогут участвовать даже дети - Елена Полонская

В формировании бюджета города Пскова смогут участвовать даже дети. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила глава города Елена Полонская.

Она напомнила, что на апрельско сессии городской Думы депутаты приняли решение о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в устав города, которые касаются введения такой формы принятия бюджета как инициативное бюджетирование. По итогам слушаний соответствующий вопрос будет вновь вынесен на сессию для окончательного утверждения данной формы.

«Инициативное бюджетирование предполагает формирование бюджета с участием жителей города. 3-5% от доходной части бюджета может формироваться, исходя из предложений жителей города», - уточнила гость студии. Но инициативное бюджетирование, по ее словам, - не такая уж и новая форма работы. В городском бюджете с 2016 года работают приложения №19 и №20, состоящие из предложений депутатов-одномандатников.

«Ежегодно сумма, закладываемая в бюджете по данным приложениям, колебалась от 57 до 63 млн рублей. В среднем на округ приходилось по 3,5 млн рублей. Но, если раньше эти приложения вносили депутаты одномандатники, то теперь сами граждане смогут определять, на что надо направить бюджетные средства», - пояснила Елена Полонская.

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Даже дети, по ее словам, смогут принимать участие в формировании городского бюджета. «И если они решат, что во дворе нужна спортивная площадка, то они могут озвучить такую инициативу», - заключила глава Пскова.

Насколько активно горожане будут участвовать в процессе формирования бюджета, по ее мнению, зависит, в том числе, от депутатов гордумы. «Как мы поработаем с населением на округах, такой продукт и получим. Поэтому впоследствии в недостаточном исполнении каких-то пунктов бюджета можно будет винить не только исполнительную власть, но и депутатов», - добавила она.