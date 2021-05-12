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Елена Полонская: В Пскове надо менять не сломанное имущество, а сознание горожан

12.05.2021 16:20|ПсковКомментариев: 0

В Пскове надо менять не сломанное имущество, а сознание горожан. Такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Пскова Елена Полонская, комментируя ситуацию в сквере «Кораблик». Напомним, эта территория была благоустроена всего год назад, однако уже несколько раз подвергалась актам вандализма.

«Более четырех раз здесь были проведены работы по замене скамеек и урн. Изначально там стояли красивые скамейки на кованном основании, а теперь - простые антивандальные. Старые ремонту уже не подлежат», - констатировала Елена Полонская. Также она напомнила, что на каруселях, предназначенных для маленьких детей, неоднократно на большой скорости катались подростки, тем самым выводя конструкции из строя.

При этом глава Пскова убеждена, что особого смысла в замене сломанного городского имущества нет. «Я не вижу необходимости менять игровое оборудование — ему всего год. Но хорошо бы поменять сознание псковичей, чтобы они бережно относились к тому, что есть в городе, любили свой город и учили этому своих детей», - подчеркнула Елена Полонская.

Источник: Псковская Лента Новостей
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