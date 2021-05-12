Общество

Псковичей ждет самый жаркий день с начала весны

19 мая может стать самым жарким днем весны в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По предварительной информации, 19 мая в отдельных районах области ожидается до +28°C. Тала Нещадимова заверила, что теплая погода сохранится на территории региона до 20 мая. «В ближайшие дни мы будем отмечать превышение температур над средними многолетними показателями, а после 20 числа погода станет поспокойнее», - сказала она.

При этом глава Псковского гидрометцентра заметила, что сухая погода сохранится в Псковской области до 16-17 мая. «К примеру, 19 мая будет самым жарким днем, сопровождаемым грозами», - сказала она и добавила, что самый жаркий день в регионе традиционно выпадает на это число.